Милан, Италия, 17 марта, 2022, 00:06 — ИА Регнум. Банковская группа UniCredit рассматривает возможность прекращения работы в России, заявил главный исполнительный директор группы Андреа Орчел в среду, 16 марта.

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Если «политический» уход из России состоится, он обойдется банку, по оценкам Орчела, в сумму до 7,5 млрд евро.

Сразу после 'того заявления акции UniCredit на бирже потеряли 3,1%, отметили итальянские деловые СМИ.

Орчел также доложил, что решение о приостановке деятельности в России было принято группой «незамедлительно» после начала спецоперации России на Украине.