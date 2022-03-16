Рим, 16 марта, 2022, 23:47 — ИА Регнум. Власти регионов Италии просят правительство страны рассмотреть возможность отмены основных антикоронавирусных ограничений до Пасхи (в 2022 году — 17 апреля), передает Ansa.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Предлагается «пошагово» отменять такие ограничения, как обязательное предъявление ковид-сертификата для доступа в общественные пространства.

По данным на16 марта, в Италии умерли157 314человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на137(днем ранее — на180). Число подтвержденных носителей выросло на72 568(днем ранее — на85 288). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет13 563 466 — более 22% населения страны. В настоящее время заражены1 054 167человек (на18 043 больше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 49,6 миллионачеловек (более 82,4% граждан страны).