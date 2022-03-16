Стокгольм, 16 марта, 2022, 21:47 — ИА Регнум. В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 63. Информация была опубликована 16 марта на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 17 937 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 2 472 068 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 1814 новых случаев заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 810 213 человек старше 12 лет (86,9%), вторую — 7 600 009 (84,6%). 5 037 058 шведов старше 18 лет прошли процедуру ревакцинации (61,0%). Напомним, что с 22 февраля информация по вакцинированным обновляется только по четвергам.