Москва, 16 марта, 2022, 21:22 — ИА Регнум. Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме могут инициировать референдум о возвращении в России смертной казни для виновных в тяжких преступлениях.

ЛДПР

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"ЛДПР может инициировать референдум о возвращении смертной казни для самых тяжких и осуждаемых обществом преступлений, например, за коррупцию в особо крупном размере, за изнасилование детей, убийство в особо изощрённой форме, терроризм и тому подобное», — говорится в телеграм-канале фракции ЛДПР в Госдуме.

Граждане России вполне зрелы, чтобы самостоятельно принять это важное решение, уверены парламентарии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Россия перестала состоять в Совете Европы. В этой связи Россия будет вынуждена денонсировать Европейскую Конвенцию по правам человека (ЕКПЧ), а также отказаться от участия в ряде других соглашений и конвенций в рамках ЕС.

Ранее вернуть смертную казнь для террористов и педофилов предлагали в СРЗП.

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