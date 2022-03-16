Вашингтон, 16 марта, 2022, 21:06 — ИА Регнум. Конгресс США в ближайшие недели вызовет руководителей крупнейших американских нефтегазовых компаний для дачи показаний в связи с продолжающимся рекордным ростом цен на бензин в стране. Об этом сообщает 16 марта Reuters со ссылкой на лидера большинства в Сенате Чака Шумера.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

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Заявление Шумера прозвучало на фоне исторического роста инфляции и цен на топливо в Соединённых Штатом. Причём ранее администрация Белого дома успела обвинить в этом президента России Владимира Путина.

Напомним, что в начале марта 2022 года американцы столкнулись с самыми высокими ценами на бензин со времён финансового кризиса 2008 года, средняя цена превысила $4 за 3,7 литра. В связи с этим американские граждане начали всё громче выражать недовольство.