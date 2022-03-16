Бухарест, 16 марта, 2022, 20:51 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Румынии зафиксировано 4854 новых случаев SARS-CoV-2, что вдвое превышает показатели предыдущего дня. Об этом 16 марта сообщает «Румынское телевидение».

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Согласно официальной информации, рост заболеваемости регистрируется в Бухаресте, Тимишоаре, Яссах и других крупных городах страны. Сообщается о смерти 69 человек. В этой связи представители минздрава Румынии в очередной раз призвали граждан страны пройти соответствующую вакцинацию.

По состоянию на 16 марта, общее число граждан Румынии, заболевших COVID-19, составило 2,8 млн. Из них умерло 64 450 пациентов.