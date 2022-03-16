Донецк, 16 марта, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Украинские формирования вечером 16 марта обстреляли территорию ДНР, применив БМ-21 «Град» и тяжёлые миномёты, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдат ВСУ

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Так, в 19:20 мск украинские боевики открыли огонь по посёлку Старомихайловка (ДНР) из населённого пункта Красногоровка, выпустив пять мин калибра 120 мм.

В 19:30 мск из населённого пункта Новомихайловка ВСУ было выпущено 40 ракет из БМ-21 «Град» по городу Докучаевску (ДНР).