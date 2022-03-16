Москва, 16 марта, 2022, 19:09 — ИА Регнум. Потребительские цены в России за период с 5 по 11 марта выросли в среднем на 2,09% после роста на 2,22% в предыдущую неделю. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты питания

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Инфляция за период с начала марта, по оценке ведомства, достигла 3,38%, а с начала текущего года — 5,62%.

За последнюю неделю среди продовольственных продуктов наиболее заметно подорожали сахар-песок — на 12,8%, соль — на 3%, гречневая крупа и рис — на 2,7%, пшеничная мука, пшено и вермишель — на 2,2%, макаронные изделия — на 2%, чай черный — на 1,8%, подсолнечное масло и печенье — на 1,7%, маргарин — на 1,5%, сливочное масло — на 1,4%, свинина и сметана — на 1,3%, пастеризованное молоко — на 1,2%, стерилизованное молоко и куриные яйца — на 1,1%, сычужные сыры — на 1%.

Говядина, мороженая рыба, творог, шоколадные конфеты и водку подорожали на 0,9%, полукопченые и варено-копченые колбасы, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки — на 0,7%, ржаной хлеб — на 0,6%, вареные колбасы, сосиски и сардельки — на 0,5%, мясо кур — на 0,4%, баранина — на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 4,8%. В том числе помидоры стали дороже на 12,3%, бананы — на 11,3%, морковь — на 3,4%, белокочанная капуста — на 2,8%, яблоки — на 2,6%, репчатый лук — на 2,3%, картофель — на 1,9%, свекла — на 1,6%.

Зафиксирован также рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, бумажные детские подгузники подорожали на 4,9%, пеленки для новорожденных — на 3,7%, стиральные порошки — на 3,6%, женские гигиенические прокладки — на 2,9%, туалетная бумага и сухие корма для домашних животных — на 2,8%, зубные пасты — на 2,6%, туалетное мыло — на 2,1%, хозяйственное мыло — на 1,6%, зубные щетки — на 1,3%, спички — на 1%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо за неделю снизились в среднем на 0,1%.