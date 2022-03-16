Бразилиа, 16 марта, 2022, 19:14 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Бразилии Марсело Кейрога и председатель Сената Родриго Пачеко обсудили 15 марта возможности смягчения действия чрезвычайного положения в области здравоохранения, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, и пришли к выводу о возможности снижения статуса инфекции с «пандемического» до «эндемического». Об этом сообщает новостное агентство Correio Braziliense.

nakashi Коронавирус в Токио

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Несмотря на то, что президент выступает против ограничительных мер, Пачеко выразил свою обеспокоенность новой волной коронавируса, начавшейся в последние дни в Китае.

Если изменения будут приняты, то коронавирус больше не будет рассматриваться в качестве чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, что приведет к отмене большей части ограничительных мер в стране.