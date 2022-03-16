Москва, 16 марта, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Отмена масочного режима положительно скажется на психологическом состоянии россиян, уверена психолог, гештальт-терапевт Елена Масолова. Об этом она заявила 16 марта, комментируя ИА REGNUM постепенный отказ от антиковидных ограничений, в том числе обязательного ношения масок.

ИА REGNUM Маски

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«За те два года, пока мы всем носили маски, в нашем сознании укоренилась связка маска равно COVID. Будто мы все забыли другие причины ношения медицинской маски. Нельзя отрицать, что COVID вызывает у людей много тревоги и страха. Причин для повышенной тревожности множество: это и беспокойство за членов семьи, за возможное их заражение, неопределённость в лечении, так как заболевание относительно новое. Сюда же входит и риск летального исхода, и беспокойство за быстрое распространение заболевания. Поэтому у большинства людей маска стала ассоциироваться именно с чувством тревоги и страха. И для нашей психики достаточно всего лишь увидеть человека в маске, чтобы молниеносно впасть в состояние тревоги. Особенно тем из нас, которые сами тяжело переболели, потеряли близких или склонны к мнительности и накручиванию себя», — пояснила доктор.

Она напомнила, исследования показывают, что человек сильнее заболевает вследствие тревожных ожиданий. «У тех, кто склонен к панике, а таких стало больше за период пандемии, положительный тест на COVID-19 с незначительными симптомами, может их усугубить. А тяжело больных пациентов хроническая тревога вообще может убить. Поэтому люди в масках во всех общественных местах, точно не придают спокойствия, а скорее, наоборот, человек в маске на бессознательном уровне усиливает наше беспокойство. Получается, чтобы не паниковать, нужно оставаться дома, а это не реально осуществить. Замкнутый круг, который сейчас разрывается отменой масочного режима», — отметила Масолова.

Напомним, что первым об отмене масочного режима заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Уже с 15 марта в столице разрешено находиться без масок в общественных местах.