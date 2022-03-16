Санкт-Петербург, 16 марта, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Швейцарская фармацевтическая компания Novartis AG приостанавливает инвестиции и коммерческую деятельность в России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом 16 марта сообщает агентство Bloomberg. Однако полного сворачивания активности в РФ не будет.

Фармакология

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«Завод в Санкт-Петербурге продолжит производить медикаменты для российского рынка», — говорится в сообщении.

Отметим, группа компаний «Новартис» появилась в 1996 году в результате слияния компаний «Сиба-Гейги» и «Сандоз». В России компания обладает диверсифицированным портфелем и занимает лидирующие позиции на российском рынке в области производства инновационных препаратов, дженериков и безрецептурных лекарственных средств.

В 2015 году был построен завод «Новартис Нева» в Петербурге, где с 2018 года ведется выпуск готовых лекарств для кардиологии, трансплантологии, онкологии, неврологии и эндокринологии.