Москва, 16 марта, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Российскую экономику, включая финансовую систему, ждёт трансформация. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта сообщил экономист Василий Колташов.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

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«Сейчас западные политики пытаются представить это (последствия введённых санкций — прим. ИА REGNUM) как разрушение российской экономики. Но это не так. Российская экономика перестраивается, и российская финансовая система тоже будет перестраиваться», — сказал собеседник ИА REGNUM.

Экономист напомнил, что на данный момент идут переговоры между странами Евразийского экономического союза, Китаем и рядом других государств о создании новой глобальной расчётной системы, которая со временем может положить конец доминированию доллара в мировых финансовых операциях и торговле.

«Может быть она будет непростой и будет привязана к мировым товарным ценам, динамике рынков, национальным валютам, а может быть она будет проще и одновременно с этим даст новую резервную валюту, которая будет замещать доллар. И это станет результатом санкций», — отметил Колташов.