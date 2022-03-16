Ростов-на-Дону, 16 марта, 2022, 16:41 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону Instagram и Facebook после блокировки работают с незначительными перебоями, передаёт корреспондент ИА REGNUM 16 марта.

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При использовании интернет-провайдера Спеклис (Speckles) приложение Instgram не открывается, социальная сеть Facebook работает. При использовании МТС и Дом.ру все приложения открываются и загружаются практически без сбоев.

ИА REGNUM сообщало, что социальная сеть Instagram в ночь на 14 марта была заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры от 11 марта. Причиной послужило разрешение для пользователей Instagram и Facebook из ряда стран призывать к насилию в отношении российских военнослужащих. Обе социальные сети принадлежат Meta Platforms.