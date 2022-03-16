Таллин, 16 марта, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Российские туристы перестали приезжать в Ида-Вирумаа (северо-восточная Эстония). Об этом сообщил портал новостей ERR.

jackmac34 Эстония

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

Отмечается, что конец туризму из России положила приостановка платежей банковскими картами. Поэтому предприятиям туристической отрасли остается надеяться только на местных туристов. Еще неделю назад российские туристы прибывали в лечебные спа Эстонии, но теперь из-за санкций турпоток прекратился.

«С 12 марта 2022 года больше невозможно платить банковскими картами, поток туристов остановился. Можно сказать, что российский туризм закончился, по крайней мере у нас», — рассказала исполнительный директор спа в Нарва-Йыэсуу Карина Кюппас.

В доковидный период доля российских туристов в северо-восточном уезде Ида-Вирумаа составляла более 20%. В результате пандемии трансграничный туризм зачах, но отступление коронавируса давало надежды на восстановление турпотока.

Однако санкции ЕС, введенные после начала операции России на Украине, положили конец этим надеждам, отмечают журналисты.

«Российский туризм закончился, мы на это больше не надеемся. Три-пять лет на восстановление турпотока точно уйдет, а пока туристический кластер региона переоценит свои планы», — сообщила координатор по туризму в Ида-Вирумаа Кадри Ялонен.

Предприятия региона намерены переключиться на финских туристов, но это непросто. «Наш регион находится так далеко на востоке и так близко к границе. Туристы сомневаются по поводу этого направления. Этим летом Эстония может надеяться только на местных туристов», — добавила Ялонен.