Вашингтон, 16 марта, 2022, 16:09 — ИА Регнум. О приостановке работы предприятий BMW и Volkswagen по всей Европе сообщает 16 марта управляющий директор компании Alix Partners Александр Мариан, пишет Financial Times.

M.invest.kaluga.ru На автозаводе

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По его словам, автопроизводителям пришлось приостановить работу из-за закрытия украинских электромонтажных заводов. Как пояснил Мариан, с Украины на автозаводы поставлялись электрокабели, причём украинские поставки составляли пятую часть от всех.

Без кабеля, подчёркивает Мариан, нельзя начать сборку даже некомплектного автомобиля. Комментируя эту ситуацию, гендиректор Volkswagen Херберт Дисс предположил, что, возможно, придётся менять оборудование.