Париж, 16 марта, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Кривая эпидемии коронавируса во Франции будет расти «в течение 10−15 дней», прежде чем снова пойдет вниз. Об этом, как передает BFM TV, заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

(сс) Patrice CALATAYU Женщина в маске во Франции

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В последние дни отмечается рост числа случаев заражения коронавирусом. Но Оливье Веран заявил, что на этот раз пик заболеваемости не должен превышать 120 000−150 000 случаев в день.

Оливье Веран также подчеркнул, что снятие ограничений во Франции не стало причиной нынешнего всплеска эпидемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, Европа собирается «усилить координацию, чтобы принимать больных с Украины, которые проезжают транзитом через Польшу».