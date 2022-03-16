Волгоград, 16 марта, 2022, 16:00 — ИА Регнум. В Волгоградской области за последние сутки выписан после выздоровления 1 501 ковид-пациент, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Диагноз COVID-19 подтвердился ещё у 835 человек, в том числе 193 детей.

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Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 33 районах региона. В целом, в Волгоградской области выявлено 201 585 носителей инфекции. Завершили лечение выздоровлением 185 873 человека. От осложнений при коронавирусе скончались 6 605 пациентов, из них 18 летальных исходов зарегистрировано за последние сутки.

В стационарах и амбулаторно от COVID-19 лечатся 9 107 жителей.

По данным федерального оперативного штаба, за сутки в ковид-госпитали направлено 120 новых пациентов.