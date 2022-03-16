Москва, 16 марта, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Санкции против России дорого обходятся самому Западу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта сообщил экономист Василий Колташов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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«Проблема этих санкций в том, что, достигая некоторых финансовых целей, невероятно дорогой для Запада ценой, и США, и Евросоюз, и Великобритания потеряли лицо», — сказал Колташов.

По его словам, мировое сообщество может потерять доверие к западной финансовой системе, как надежному способу вложения средств.