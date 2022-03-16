Москва, 16 марта, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Одна из главных задач западных санкций состоит в том, чтобы нанести максимальный ущерб российской валюте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта сообщил экономист Василий Колташов.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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«Ущерб наносится в первую очередь посредством рубля. Рубль попал под основной удар. И ослабление российской валюты ведет к росту цен, а если добавить сюда стремление вызвать массовые увольнения через уход западных компаний из России, то ещё и нехватку рабочих мест они пытаются создать», — сказал Колташов.

В то же время экономист отметил, что антироссийские санкции больно бьют и по экономикам стран, которые приняли решение их ввести.