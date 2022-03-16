Москва, 16 марта, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Международные рейтинги были важны для российских компаний до введения масштабных санкций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта заявил профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Сергей Ануреев. Так он прокомментировал информацию о том, что четвертый пакет санкций против РФ запрещает рейтинговым агентствам оказывать услуги РФ и российским фирмам.

Иван Шилов ИА REGNUM Рейтинг

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«Еще до запрета на рейтинговые услуги был объявлен уход из России аудиторских фирм Большой четверки. Международные рейтинги и аудит для большого количества российских компаний были важны до масштабных санкций, но международные рынки капитала были сильно ограничены для российских эмитентов уже много лет, — сказал Ануреев. — Санкции скорее показывают бегство рейтинговых агентств и международных аудиторов от своей ответственности, которые используют политику в качестве форс-мажора. В любую рецессию обычно возрастает количество банкротств, вскрываемых дыр в аудируемой отчетности и завышенных рейтингов, а также судов инвесторов за нарушения с аудитом и рейтингами».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, новые антироссийские санкции ЕС будут содержать запрет на выставление рейтингов РФ и российским компаниям.