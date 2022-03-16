Орел, 16 марта, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Ни одно из предприятий Орловской области не остановилось из-за отсутствия комплектующих, сообщили 16 марта в пресс-службе правительства региона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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Так, крупный производитель керамической плитки в Орловской области наладил поставки отечественного сырья — из Томской области. Руководитель областного департамента промышленности и торговли Максим Петров рассказал, что орловский производитель ООО «Керама Марацци» столкнулся с трудностями при получении компонентов для производства из Италии.

«Оперативно по линии Министерства промышленности и торговли РФ мы смогли наладить контакт с добывающим предприятием на территории Томской области», — рассказал Петров.

На предприятие были доставлены образцы материалов, тщательная проверка подтвердила, что они соответствуют требованиям производства. Контакт между предприятиями уже налажен, и в ближайшее время в Орловскую область поступит первая тонна сырья из Томска.