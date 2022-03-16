Москва, 16 марта, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Россия ценит подход властей Турции к Конвенции Монтрё, определяющей режимы прохода через черноморские проливы. Об этом 16 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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«Если говорить о внешнеполитической тематике, то ключевая тема для нас сегодня — ситуация на Украине и необходимость ее скорейшего урегулирования», — сказал он.

Также глава МИД РФ указал на то, что позиции Москвы и Анкары в этом вопросе не совпадают, однако российская сторона ценит и с большим уважением относится к позиции турецких властей, старающихся объективно подходить к задачам, вытекающим из нынешнего кризиса.

«Конечно же, мы видим и ценим ответственный подход Анкары к соблюдению обязательств по конвенции Монтрё», — добавил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США действуют недостойно, оказывая давление на Китай, Турцию и другие страны из-за России.