Москва, 16 марта, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Во II квартале 2022 года значительная рецессия в Евросоюзе неминуема, поскольку цены на отопление, бензин и продукты питания выросли, снизив возможности европейцев покупать автомобили и квартиры, а также тратить на туризм и развлечения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта заявил профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Сергей Ануреев. Так он прокомментировал введение Евросоюзом четвертого пакета санкций в отношении РФ, который в частности предусматривает запрет на импорт российских стальных изделий.

Евросоюз

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

«Евросоюз балансировал на грани рецессии еще во II полугодии 2021 года из-за всплеска потребительских цен и сворачивания ковидных стимулов для экономики. Во II квартале 2022 года значительная рецессия в Евросоюзе неминуема, поскольку цены на отопление, бензин и продукты питания выросли, снизив возможности европейцев покупать автомобили и квартиры, а также тратить на туризм и развлечения. Фактическое наличие рецессии в Западной Европе подчеркивается падением с январских пиков на 25−30% индексов акций, особенно акций автопроизводителей и производителей оборудования», — сказал Ануреев.

При этом он подчеркнул, что в каждую рецессию из-за сокращения выручки и свободного денежного потока корпорации в первую очередь сокращают маркетинговые затраты и инвестиции, а во вторую — бонусы и премии.

«В каждую рецессию также падают цены на недвижимость, и многие потенциальные покупатели начинают выжидать, сокращая выручку застройщиков. Правительства сталкиваются с ростом бюджетного дефицита и замораживают финансирование инфраструктурных проектов, нанося еще один удар по строителям, — пояснил экономист. — [Поэтому] спрос на продукцию российских металлургов со стороны европейских покупателей упадет независимо от последних санкций. К тому же продукция черной металлургии находится под квотами и пошлинами еще с предковидных лет. Инвестиции хоть в нефтяную отрасль, хоть в производство потребительских товаров также упадут независимо от новых санкций».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, постоянные представители стран Евросоюза на заседании 14 марта согласовали четвёртый по счёту пакет санкций против России.