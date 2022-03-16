Симферополь, 16 марта, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Новые направления производства осваивает симферопольский приборостроительный завод «Фиолент» в рамках импортозамещения.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

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Сегодня основными направлениями деятельности предприятия являются электроинструмент, корабельная автоматика, микромашина. Всё производство — на современнейшем оборудовании, на заводе работают высококлассные квалифицированные специалисты, что обеспечивает отличное качество продукции, которая успешно конкурирует с зарубежными аналогами.

«На сегодняшний день у нас проводятся опытно-конструкторские работы, где мы пытаемся заменить импортные изделия нашими изделиями. В частности, высокоточные датчики, которые будут применяться на самолетах «Сухой Суперджет» и на MC-21. Это очень актуально сегодня для Российской Федерации», — приводит слова главного инженера завода Виталия Мануйленко ТРК «Миллет».

При этом на предприятии активно используют именно отечественные комплектующие, что позволяет выполнять задачи импортозамещения.

«Освоено изготовление зубчатой пары на изделия машин угловых, это так называемые болгарки. То есть мы ушли от покупки данной зубчатой пары», — рассказал начальник механообрабатывающего цеха Рустем Анафиев.

Начальник сборочного цеха электроинструментов завода Эльдар Зитляеев уточнил, что сегодня предприятии глубина переработки отечественного материала и сырья составляет 84%. Он выразил уверенность, что на предприятии смогут решить все поставленные задачи по производству.