Бишкек, 16 марта, 2022, 14:02 — ИА Регнум. За последние сутки бустерной дозой вакцины от коронавируса привились более 1,7 тысячи граждан Киргизии, а за всё время — свыше 141 тысячи человек. Об этом сообщили в республиканском штабе по борьбе с COVID-19 сегодня, 16 марта.

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Также стало известно о том, за минувшие сутки первым компонентом противокоронавирусной вакцины привиты около 4,9 тысячи местных жителей, за всё время — 1 млн 469,1 тысячи человек.

Двумя компонентами вакцинировались за прошедшие сутки лишь 511 граждан, а в целом второй дозой вакцины привились уже почти 1 млн 214,8 тысячи киргизстанцев.

ИА REGNUM напоминает, что заболеваемость коронавирусом в Киргизии в последнее время крайне низкая — за последние сутки выявлено только пять новых случаев, из которых три в столице республики и по одному в Чуйской и Ошской областях.

Также зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с диагнозом COVID.

В настоящее время на стационарном лечении в больницах по всей республике находится 121 больной коронавирусом и ещё 140 киргизстанцев лечатся от COVID-19 амбулаторно.