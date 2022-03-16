Москва, 16 марта, 2022, 14:00 — ИА Регнум. С действиями армии США во Вьетнаме схожи действия режима в Киеве по отношению к Республике Крым. Об этом 16 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе презентации информационной брошюры «25 вопросов о Крыме» в российском внешнеполитическом ведомстве.

Mid.ru Мария Захарова

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«Теперь мы слышим в открытой полемике и в открытой риторике, что задача была — задавить, задушить всеми видами блокады, санкциями, подорвать дух, веру в будущее… в том числе прибегая к диверсиям и провокациям», — сказала она.

«Двадцать первый век, Европа — сделано было всё то, что по большому счету американцы делали во Вьетнаме… когда изничтожалось население и вся социальная инфраструктура», — также добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что приход в Крым крупных российских компаний ожидается после завершения специальной военной операции по защите Донбасса.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.