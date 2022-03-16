Песков назвал давление США на другие страны беспрецедентным
Москва, 16 марта, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Давление Соединенных Штатов на другие страны в эти дни беспрецедентно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
«США в эти дни оказывают беспрецедентное давление на многие страны мира. Подавляющее большинство стран сгибаются под этим давлением, но также есть страны, которые не сгибаются и занимают свою суверенную позицию, более сбалансированную», — сказал Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что Запад занимается бандитизмом на государственном уровне.
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