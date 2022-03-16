Москва, 16 марта, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила разрешить тратить материнский капитал на лечение детей, страдающих тяжёлыми заболеваниями, в том числе онкологией, передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта.

Council.gov.ru Татьяна Москалькова

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"Нам нужно создать свои механизмы оказания помощи детям, в том числе предлагаю разрешить использование материнский капитал для лечения детей, страдающих тяжёлыми заболеваниями, в том числе онкологией», — сказала Москалькова.

Она также предложила применить такой механизм, как льготное кредитование на оплату лечения.