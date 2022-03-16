Ростов-на-Дону, 16 марта, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Антироссийские санкции не окажут влияния на темпы жилищного строительства в Ростовской области, сообщил министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Юрий Сильвестров.

Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

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«В новых условиях отраслевики не менее мобилизованы и готовы к активной работе. Запас прочности — достаточный. Темпы жилищного строительства снижать не планируем», — отметил глава ведомства.

В настоящее время ведётся сбор информации по потребности в материалах, вариантах импортозамещения по ряду позиций.

В Ростовской области функционируют более 5,8 тыс. строительных предприятий, в которых трудоустроено около 42 тыс. человек. В штатном режиме продолжают работу 26 системообразующих организаций.