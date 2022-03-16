Кишинёв, 16 марта, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В Молдавии в течение последних суток в ходе 6245 исследований выявили 339 случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 508 917 носителей SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 492 462 человека, в том числе 828 — за последние сутки.

В больницах республики находятся 426 пациентов с COVID-19, в том числе 63 — в тяжёлом состоянии. С начала пандемии в 11 368 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали 11 таких случаев.

Днём ранее в Молдавии выявили 343 заражения коронавирусом в результате проведения 3657 тестов. Врачи выписали за сутки 641 человека, умерли семь пациентов с COVID-19.