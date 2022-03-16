Джакарта, 16 марта, 2022, 13:45 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за сутки выявили 13 018 носителей SARS-CoV-2, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 16 марта в Индонезии выявили 5 927 550 случаев заражения коронавирусом.

За сутки побороть коронавирус смогли 32 262 человека. Всего коронавирусом в стране переболели 5 494 606 жителей Индонезии.

Эпидемия коронавируса за сутки унесла жизни 230 человек. Всего от COVID-19 в стране умерли 152 975 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии отметило, что случаи заражения штаммом «Омикрон» в стране значительно выросли.