Москва, 16 марта, 2022, 13:43 — ИА Регнум. В Госдуме до 24 марта ожидают представления президента РФ Владимира Путина о назначении главы Банка России, передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта.

Госдума

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Полномочия главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной на посту председателя ЦБ истекают 24 июня 2022 года. По закону президент должен представить на рассмотрение Госдумы кандидатуру на пост главы ЦБ не позднее чем за три месяца до истечения срока полномочий, то есть в случае с Набиуллиной — до 24 марта.

Глава регулятора назначается Госдумой большинством голосов от общего числа депутатов.

Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать, чью кандидатуру на пост главы Банка России Путин внесет на следующей неделе.

В то же время на фоне санкций лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов потребовал отставки главы Минфина Антона Силуанова и главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. В декабре 2021 года, когда обострение отношений между Москвой и Вашингтоном уже подходило к критической точке, российские финансовые власти, у которых вечно нет денег на социальные нужды сограждан, взяли и подарили дяде Сэму еще 1,5 млрд долларов, привел он аргумент.