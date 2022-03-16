Курск, 16 марта, 2022, 13:35 — ИА Регнум. В Курской области предприятие крупного отечественного производителя готово нарастить производство кормов для домашних животных. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Марина Каширская ИА REGNUM Кот

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

Предприятие действует с 2019 года в Пристенском районе. Ассортимент включает полнорационные сухие и влажные корма с добавлением мяса собственного производства компании.

Существующие мощности предприятия и собственная логистика позволят в рамках программы импортозамещения нарастить производство и поставлять продукцию в розничные сети, заявили в администрации.