Санкт-Петербург, 16 марта, 2022, 13:59 — ИА Регнум. В стационары Ленинградской области за минувшие сутки поступило 33 заболевших ковидом пациента, что на 14 человек меньше, чем за день до этого. О новых данных 16 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь у больницы

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В настоящий момент в стационарах Ленобласти развернуто 930 коек для пациентов с ковидом и внебольничной пневмонией. На них находятся 559 пациентов, остальные 371 койка (39,89%) свободна.

«На ИВЛ находится 15 пациентов с COVID-19», — добавили в комздраве.

За минувшие сутки в Ленобласти выявлено 278 новых случаев заражения коронавирусом (-30 к показателю сутками ранее), из них большинство новых носителей — жители крупных населенных пунктов, таких как Волхов (26), Лодейное Поле, Подпорожье (по 18), Кириши (14), Гатчина (13), Выборг, Важины (по 12),

Всего с начала пандемии в Ленобласти коронавирусом заразились 178 143 человека. Из них 161 983 выздоровели, в том числе 5736 были выписаны по выздоровлению с больничного за минувшее воскресенье. Умерло 3409 заболевших COVID-19, в том числе два летальных исхода зарегистрировано 15 марта.