Москва, 16 марта, 2022, 13:23 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Москве полностью выздоровели 1 526 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 16 марта статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала пандемии на территории столицы выздоровели 2 526 380 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 2 724 912.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 16 марта число жертв COVID-19 увеличилось на 40 человек.