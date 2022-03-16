Москва, 16 марта, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве продолжает расти. Об этом свидетельствует опубликованная 16 марта статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории столицы был подтвержден 1 621 случай заражения коронавирусом. Эта цифра на 622 случая больше аналогичного показателя 15 марта. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 999 человек, а днём ранее — у 957 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 36 519 новых случаев заражения коронавирусом.