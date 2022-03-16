Белгород, 16 марта, 2022, 12:53 — ИА Регнум. В Белгородской области за минувшие сутки выписаны после выздоровления 785 жителей, перенёсших COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 марта в региональном оперативном штабе. Зарегистрировано четыре летальных исхода. На вакцинацию записались ещё 670 человек.

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С начала пандемии в Белгородской области выявлено 122 880 носителей инфекции. Завершили лечение выздоровлением 100 498 человек. В стационарах находятся 1 509 пациентов, ещё 18 778 жителей — под амбулаторным наблюдением. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 2 095 человек.

Двукратные прививки от COVID-19 сделали 989 878 белгородцев, всего на вакцинацию подано 1 078 373 заявки.

В федеральном оперативном штабе заявили, что за сутки в ковид-госпитали региона направлены 80 новых пациентов.