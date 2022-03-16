Лавров: Совет Европы превратился в «очередное ОБСЕ»
Москва, 16 марта, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Совет Европы в последнее время превратился в «очередное ОБСЕ», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Министр добавил, что ряд стран, используя свое механическое большинство и в ОБСЕ, и в СЕ, «просто ломали структуру консенсуса, навязывая голосование по решениям, которые отражали исключительно их точку зрения, тем самым давали понять, что они вообще не намерены учитывать наши интересы, они в грош не ставят и лишь заинтересованы в том, чтобы нам читать нотации и нравоучения, чем они и занимались».
Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»
Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич получила от России уведомление о выходе страны из организации согласно 7 статьи устава СЕ. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выразил мнение, что заявление РФ о выходе из Совета Европы «закономерно», поскольку Москва разделяет «отличные от ЕС ценности».