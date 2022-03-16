Ереван, 16 марта, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки медики провели 3193 исследования на коронавирус, из которых 79 показали положительный результат. Об этом 16 марта сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в стране выявили 422 155 носителей коронавируса. Из них 408 907 справились с инфекцией, в том числе 108 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 3019 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 10 229 пациентов с COVID-19, в течение последних суток зафиксировали восемь таких случаев.

Днём ранее в Армении в ходе проведения 2170 тестов на коронавирус 55 были с положительным результатом. 237 человек медики за сутки признали выздоровевшими, среди пациентов с COVID-19 зафиксировали четыре случая смерти.