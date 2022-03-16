Нижний Новгород, 16 марта, 2022, 12:15 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 3076 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 354 042 человека на утро 16 марта, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За сутки госпитализированы в ковидные стационары 117 жителей области, накануне в больницы попали 198 человек.

С начала пандемии в регионе выявлено 395 021 случай заражения коронавирусом, из них 919 — за минувшие сутки. 11 270 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, восемь летальных случаев зарегистрировано за минувшие сутки, накануне скончались 12 жителей области из числа пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области в очередной раз смягчаются ранее введенные для предотвращения распространения коронавируса ограничения. Полностью исключаются специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли, культуры, спорта, гостиниц и других.

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