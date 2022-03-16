Джакарта, 16 марта, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Индонезии отметило, что случаи заражения штаммом «Омикрон» в стране значительно выросли, сообщает CNN Indonesia.

Центр «Вектор» Фото штамма «Омикрон»

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Cогласно последним данным, число случаев заражения штаммом «Омикрон» в Индонезии достигло 8097. За неделю в стране выявили 535 носителей штамма «Омикрон».

Кроме того, в Индонезии выявлено 8494 случая заражения штаммом «Дельта».

Как сообщало ИА REGNUM, представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито заявил, что подштамм «Омикрона» BA.2 был обнаружен в 19 провинциях Индонезии.

Подробнее в материале:Подштамм «Омикрона» BA.2 обнаружен в 19 провинциях Индонезии