Екатеринбург, 16 марта, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки, 15 марта, в медучреждения доставили 176 пациентов с коронавирусной инфекцией, что на 42 меньше, чем днем ранее. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии оправились от болезни 275 382 человека. За сутки из больниц выписали 5119 пациентов.

В общей сложности на Среднем Урале выявили 405 712 носителей коронавируса. В том числе 1802 случая за прошедшие сутки. Число летальных исходов от COVID-19 в области достигло 10 438.