Ростов-на-Дону, 16 марта, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 1069 человек, выписаны с выздоровлением 1807 ковид-пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 16 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи заражения подтверждены в 55 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (245), Таганроге (61), Шахтах (60), Волгодонске (59), Неклиновском (52), Аксайском и Зерноградском (по 31) районах. Более 25% носителей инфекции — люди старше 66 лет, 12% — дети.

Справиться с COVID-19 не смогли ещё 18 человек. Это семь женщин в возрасте от 56 лет до 91 года и 11 мужчин в возрасте от 56 до 85 лет.

За весь период пандемии в Ростовской области выявили 349 697 носителей коронавируса, выписаны с выздоровлением 325 706 пациентов. Жертвами COVID-19 стали 10 573 человека.