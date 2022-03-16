Москва, 16 марта, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Проект постановления об объявлении амнистии для совершивших экономические преступления небольшой и средней тяжести внесли в Госдуму депутаты от СРЗП во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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Речь идет о подпавших под такое наказание, как лишение свободы за умышленные преступления небольшой и средней тяжести, предусмотренные частями 1, 2, 5 статьи 159 УК («Мошенничество»); частями 1, 2 статьи 159.3; частями 1, 2 статьи 160 («Присвоение или растрата»); статьей 171 («Незаконная предпринимательская деятельность»); частями 1,1. статьи 171.1; статьей 177 («Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности»); частями 1, 2, 3 статьи 180 Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг); частью 1 статьи 199 («Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов»); частью 1 статьи 199.1; частью 1 статьи 199.2; статьей 199.3; статьей 199.4, частью 1 статьи 201 УК («Злоупотребление полномочиями»).

Цель амнистии — вернуть к экономической деятельности в период серьезной санкционной нагрузки на экономику Российской Федерации предпринимателей, которые могли бы активно создавать необходимые для импортозамещения организации и предприятия, новые рабочие места.

Авторы также обратили внимание на позицию обвиняемых: по их словам, суды зачастую соглашаются с позицией следствия без полноценного исследования и оценки доказательств.

«Проведение амнистии по «экономическим» статьям Уголовного кодекса РФ улучшит деловой климат, сделает ведение бизнеса более привлекательным, что послужит опорой для структурной перестройки экономики в кризисный период», — уверены в партии.