Симферополь, 16 марта, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В Республике Крым за сутки в больницы попали 72 пациента с заражением коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 16 марта. Это на 15 человек больше, чем было госпитализировано сутками ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

Подтвержден на территории Крыма за сутки ещё 481 случай заражения коронавирусом. Накануне, 15 марта, сообщалось о 422 новых заразившихся. Выписаны с выздоровлением ещё 357 человек. Зарегистрирована также смерть шести пациентов с COVID-19.

С начала пандемии на территории республики Крым было подтверждено 172 619 случаев заражения коронавирусом. В больницах за два года пандемии лечились 57 116 крымчан с ковидом. Выздоровели за весь период 162 572 человека. Скончались от осложнений на фоне инфекции 4 998 человек.