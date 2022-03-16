Москва, 16 марта, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В штатном режиме подает голубое топливо для его транзита через территорию Украины российская газовая компания «Газпром». Об этом 16 марта рассказал журналистам официальный представитель холдинга Сергей Куприянов.

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"Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 95 миллионов кубометров на 16 марта», — сказал он.

При этом такой объем является соответствующим поставкам российского природного газа по долгосрочному бронированию на транзит голубого топлива через территорию Украины, который составляет около 109,5 млн кубометров в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне цена газа в Европе поднялась выше отметки в $1400 за 1 тыс. кубометров.