Краснодар, 16 марта, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Краснодарском крае за сутки в больницы доставлены 245 человек с заражением коронавирусом, данные на утро 16 марта опубликованы сайтом стопкоронавирус.рф. Накануне, 15 марта, сообщалось о 186 новых госпитализированных ковид-пациентах.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки в регионе подтверждено 843 случая заражения коронавирусом — почти на 300 больше, чем сутками ранее. По данным регионального оперштаба, больше всего случаев заражения за сутки подтверждено в Краснодаре — 275 новых пациентов.

«В Новороссийске — 79, в Горячем Ключе — 53, в Северском районе — 49, в Сочи — 40. В Динском районе — 33 заболевших, в Выселковском — 32, в Брюховецком — 31, в Белореченском — 25, в Усть-Лабинском — 21», — уточнили в оперштабе.

С начала пандемии на Кубани подтверждено 242 124 случая заражения коронавирусом, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения достиг 4260. Выздоровели 223 958 человек, скончались 10 562 человека.

На утро 16 марта в ковид-госпиталях остаются 2 679 человек, на ИВЛ находятся 88 пациентов, ещё пятеро — на ЭКМО. Амбулаторно лечатся 10 753 человека.