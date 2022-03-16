Симферополь, 16 марта, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Приход в Крым крупных российских компаний ожидается после завершения специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом сообщил 16 марта журналистам глава Крыма Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

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«Все двигается по плану. Завершится специальная военная операция, ситуация изменится, увидите. И с точки зрения прихода компаний, экономики. Все будет так, как принял решение наш лидер. Все будет хорошо, я знаю, чем закончится. Детали будут позже. Победа будет за нами», — приводит слова Аксёнова «Крыминформ».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта Крым и Севастополь отмечают восьмую годовщину референдума, по итогам которой они вернулись в состав России. Отметим, что все эти годы большинство крупных российских компаний не работали на территории полуострова из-за санкций.