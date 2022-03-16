Пенза, 16 марта, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедший день выявили 638 случаев заражения коронавирусом, выздоровели после лечения 2572 пациента. В стационары за прошлый день доставили 107 носителей инфекции, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего по состоянию на 16 марта количество заражений коронавирусом в Пензенской области достигло 172 492 случая. Выздоровели 136 392 пациента, скончались 5467 человек, из них девять — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в минздраве Пензенской области отметили, что март—апрель является наиболее благоприятным периодом для вакцинации и формирования иммунитета.

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