Варшава, 16 марта, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Антироссийские санкции Запада оказались мощными, но «дырявыми». Не исключено, что в дальнейшем придётся задабривать «медведя», заявил евродепутат от партии «Право и справедливость» Рышард Легутко в эфире Polskie Radio.

НП МОТ «Золотое Кольцо» Скульптура медведя

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По его словам, военная операция России на Украине шокировала Запад, однако санкционное воздействие запоздало. Теперь некоторые страны опасаются, что антироссийские ограничения ударят по их же экономике. Ведутся подсчёты.

«Это сильные санкции, но уже видно, что немного дырявые», — сказал Легутко.

Он отметил, что многие политики отводят России важную роль в международной системе обеспечения безопасности. Запад пока пребывает в экзальтированном состоянии и утверждает, что ни от чего не откажется. В чрезвычайной ситуации на него нельзя опереться.

«Вскоре окажется, что вам, возможно, придётся что-то отдать, чтобы успокоить медведя», — добавил польский евродепутат.

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